Политика

13:43 31.10.2019

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

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НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

НАТО заявило о невозможности нормальной работы с Россией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией - ИФ) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар. "Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.

Теги: #рф #заявление #нато
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