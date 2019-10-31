НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

НАТО заявило о невозможности нормальной работы с Россией, пока та существенно не изменит поведение на мировой арене.

"Не может быть "ведения дел как обычно" (с Россией - ИФ) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которое будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства", - говорится в заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в четверг в Киеве.

В альянсе вновь указали, что осуждают и не признают присоединения Россией Крымского полуострова. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного приветствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе", - говорится в заявлении.

В альянсе также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму, в частности, в отношении крымских татар. "Мы призываем Россию дать доступ международных организаций в Крым", - указывается в заявлении.