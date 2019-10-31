Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Верховная Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения парламента от 16 октября о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся деятельности органов судейского самоуправления (№1008).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на голосование было поставлено три аналогичных проекта постановления №№ 1008-П, 1008-П1, 1008-П2, но ни один из них не набрал необходимого количества голосов (для результативного голосования необходимо 226 голосов – ИФ).

Как пояснила один из авторов проекта постановления №1008-П народный депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") проект закона не соответствует право Европейского Союза и рекомендациям Совета Европы, а также не учитывает основные принципы независимости судебных органов и государственного самоуправления, такие как демократия, верховенство права, и уважение к правам человека и основополагающих свобод.

Она также отметила, что законопроект принимался с грубыми нарушениями Регламента Верховной Рады.