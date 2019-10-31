Политика

12:48 31.10.2019

Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

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Депутаты-женщины инициируют отставку Яременко с должности главы комитета по иностранным делам

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Антонина Славицкая заявила, что она и ее коллеги будут инициировать процедуру отзыва с должности главы комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко (фракция "Слуга народа") из-за скандала с публикацией его личной переписки.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады в четверг.

По ее словами, в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Также она заявила, что они с коллегами будут инициировать вопрос отзыва Яременко, поскольку они не видят никакой реакции от фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", слова Славицкой поддержала ее коллега из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определённым самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку», - сказала в своем выступлении Геращенко.

Поддержала инициативу также народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Нам звонят наши иностранные коллеги и партнеры и они возмущены. Я считаю, что в фракции "Слуга народа" есть очень много достойных женщин, которые могут возглавить этот комитет, в это не должно быть никакой проблемы", - заявила она в комментарии агенству "Интерфакс-Украина" Плачкова.

Теги: #скандал #рада #яременко
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