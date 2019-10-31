"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", чему открыло путь решение властей Дании разрешить строительство объекта на своей территории, усиливает Россию и ослабляет Европу, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Он продолжил: "Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению Мы готовы".

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью соответственно 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодняшний день уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода.

Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, пишет в свою очередь проектная компания Nord Stream 2 AG.

По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется 5 недель.