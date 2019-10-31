Политика

10:16 31.10.2019

Реформы необходимы Украине для продвижения к членству в НАТО – Столтенберг

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Реформы необходимы Украине для продвижения к членству в НАТО – Столтенберг

Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве в четверг.

Столтенберг также подчеркнул, что Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами, и НАТО ожидает, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному разрешению конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая усилить оборонные институты, Вооруженные силы Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, в среду Североатлантический совет побывал в Военно-морской академии ВМС ВСУ в Одессе, которую поддерживают члены Альянса, и их поразило это учреждение и люди, с которыми они встретились.

Теги: #столтенберг #реформы #нато
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