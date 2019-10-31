Политика

10:04 31.10.2019

Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

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Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу па этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в четверг в Киеве.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Теги: #зеленский #программа #нато
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