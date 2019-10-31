Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") предложил парламентскому комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выразить политическое недоверие главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову, голосование состоится 31 октября.

"Я предлагаю со своей стороны два проекта решения – или предложить г-ну Нефьодову по тем замечаниям, которые мы ему высказали, месяц на работу и потом снова с докладом сюда, как он прореагировал на всю эту историю с назначениями… Второе предложение – проголосовать г-ну Нефьодову политическое недоверие", – сказал Дубинский в ходе заседания парламентского комитета в среду, где состоялся доклад Нефьодова о текущих проблемах в работе таможни.

Голосование по этому вопросу перенесено на 31 октября.

В ходе обсуждения Дубинский раскритиковал потенциально возможное назначение исполняющим обязанности руководителя Волынской таможни и, соответственно, перевод из ГФС в новую структуру экс-руководителя Черниговской таможни Александра Шавлака, Закарпатской – Николая Ясевича, Львовской – Владимира Цабака. По мнению нардепа, указанные лица ранее фигурировали в скандалах, связанных с контрабандой.

В ответ на это Максим Нефьодов призвал Дубинского предоставить все доказательства, свидетельствующие против этих чиновников, в правоохранительные органы, подчеркнув, что решение о переводе из ГФС в новую службу глава ведомства принял только по Шавлаку.

"Для меня это звучит достаточно голословно. Я пока удовлетворен работой Шавлака на Волыни, где он является и.о. – как с точки зрения показателей (таможенных поступлений – ИФ), так и сточки зрения борьбы с контрабандой. Я вчера направил в Минфин предложение, чтобы назначить его и.о. по регистрации нового юрлица региональной таможни Гостаможслужбы", – прокомментировал Нефьодов.

По его словам, кандидатура будущего руководителя Львовской таможни не определена окончательно, а что касается Ясевича, то планов назначать его и.о. для регистрации юрлица Львовской таможни нет.

"Мы подаем другого человека", – добавил Нефьодов.

Он подчеркнул, что Гостаможня разослала запросы во все правоохранительные органы относительно всех поданных кандидатур, в соответствии с их ответами Нефьодов готов корректировать кадровые назначения.