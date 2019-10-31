Политика

09:38 31.10.2019

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

1 мин читать
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером во время телефонного разговора обсудили подготовку к встрече в нормандской формате, также перспективы разведения вблизи Петровского, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандской формате", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержке Украины.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.

"Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины", – подчеркнули в пресс-службе президента.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 31.10.2019
Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

09:57 31.10.2019
Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

23:52 30.10.2019
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

20:16 30.10.2019
Зеленский и Меркель поговорили по телефону

Зеленский и Меркель поговорили по телефону

14:37 30.10.2019
Сенцов заявил, что готов честно и открыто поддерживать или критиковать Зеленского и руководство Украины в зависимости от результатов их политики

Сенцов заявил, что готов честно и открыто поддерживать или критиковать Зеленского и руководство Украины в зависимости от результатов их политики

11:57 30.10.2019
Зеленский заявляет о приоритетности информационной и гуманитарной политики в отношении Донбасса и Крыма

Зеленский заявляет о приоритетности информационной и гуманитарной политики в отношении Донбасса и Крыма

11:33 30.10.2019
Зеленский заявил о необходимости национального единства в Украине на базе истории, языка и ценностей

Зеленский заявил о необходимости национального единства в Украине на базе истории, языка и ценностей

11:16 30.10.2019
Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

11:06 30.10.2019
Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

10:57 30.10.2019
Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Реформы необходимы Украине для продвижения к членству в НАТО – Столтенберг

Зеленский предложил комиссии Украина-НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

ПОСЛЕДНЕЕ

Реформы необходимы Украине для продвижения к членству в НАТО – Столтенберг

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море - Загороднюк

Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

Продление "Турецкого потока" в Венгрии может быть построено быстро, его протяженность всего 15 км - Путин

Венгрию не устраивают поставки газа из РФ только через Украину, надо присоединиться к "Турецкому потоку" - Орбан

Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

"Евросолидарность" зарегистрировала проект заявления Рады о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ - Геращенко

Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА