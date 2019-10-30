Продление "Турецкого потока" в Венгрии может быть построено быстро, его протяженность всего 15 км - Путин

Работы по продлению газопровода "Турецкий поток" в Венгрии пройдут быстро, так как протяженность этого участка составляет всего 15 км, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По венгерской территории всего 15 км. В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами и начать эту работу уже в начале следующего года. И закроем ее достаточно быстро, если Венгрия в этом заинтересована. Насколько мы себе представляем, ответ на этот вопрос положительный", - сказал Путин.