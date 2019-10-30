Политика

20:52 30.10.2019

Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

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Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения между Будапештом и Киевом нельзя рассматривать в контексте венгерско-российских отношений.

"Когда СМИ пишут об отношениях Венгрии и Украины, очень часто почему-то они объясняют эту ситуацию в контексте российско-венгерском. Я думаю, что это неприемлемо. Наши отношения с Украиной нужно интерпретировать в контексте венгерско-украинских отношений. Я думаю, что это единственный способ понять ситуацию", - заявил Орбан на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Венгрия во взаимоотношениях с Украиной "выражает свою позицию, учитывая свои собственные национальные интересы". "Здесь смешивание одного вопроса с другим приводит нас к заблуждению. Мы, венгерская сторона, решаем свои собственные национальные проблемы и боремся за свои собственные национальные интересы", - подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии выразил надежду на улучшение отношений с Украиной. "Это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило антивенгерскую политику, сейчас новое руководство, и мы надеемся на новые положительные возможности", - отметил он.

Он надеется также, что в будущем Венгрия сможет наладить позитивный диалог с Украиной и решить вопросы с венгерским меньшинством в этой стране.

"Я оптимистично смотрю на будущее, я надеюсь, что сможем сделать значительный прогресс в следующие недели и месяцы, но только тогда, если мы сможем настоять на своих интересах", - добавил Орбан.

В среду Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине. Согласно сообщению венгерского сайта "Daily News Hungary", министр иностранных дел Петер Сийярто во время Евразийского форума в Будапеште заявил, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на западе Украины, ради геополитических интересов".

Теги: #венгрия #россия #украина #отношения
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