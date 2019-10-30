Политика

18:29 30.10.2019

Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

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Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

Министерству иностранных дел Украины известно о решении властей Дании разрешить строительство газопровода "Северный поток-2", рассчитывают на твердую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект, заявляет спикер МИД Катерина Зеленко.

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока-2". Позиция Министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - сказала Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

Зеленко также отметила, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции ОАО "Газпром" (РФ) на европейском энергетическом рынке. Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября с.г. от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года.

"В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2", - подчеркнула спикер МИД Украины.

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью соответственно 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодняшний день уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода.

Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, пишет в свою очередь проектная компания Nord Stream 2 AG.

Теги: #ес #северный_поток_2 #мид
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