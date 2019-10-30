Политика

18:18 30.10.2019

ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

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ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение местных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределение субвенции из государственного бюджета на подготовку и проведение местных выборов 22 декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Фейсбуке в среду, на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов комиссия утвердила распределение на общую сумму 1 млн 988 тыс. 500 грн.

Также на подготовку и проведение дополнительных выборов распределено 460 тыс. 200 грн. Кроме того, на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения выборов 29 декабря ЦИК утвердила распределение на общую сумму 8 тыс. 600 грн.

Теги: #цик #местные_выборы #выборы
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