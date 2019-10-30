Политика

17:22 30.10.2019

Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

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Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

Власти США несколько месяцев назад надеялись на существенные изменения позиции России по Украине, но пока не видят их, заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве.

"Я заметил небольшие изменения (в позиции РФ - ИФ) несколько месяцев назад, когда были освобождены украинские моряки", - сказал Салливан на слушаниях в сенате.

"Однако после этого мы не увидели тех дальнейших изменений, на которые рассчитывали", - добавил Салливан.

Теги: #салливан #рф #сша
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