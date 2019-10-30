Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ во время получения секретных данных

Сотрудники контрразведки СБУ в Черкасской области задержали завербованного российскими спецслужбами местного жителя во время получения секретных материалов оборонной сферы.

Как сообщается, мужчина был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории России. Он согласился за вознаграждение собирать и передавать разведывательную информацию касательно обороноспособности Украины.

Контрразведчики установили, что для получения документов с ограниченным доступом мужчина устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ. Для передачи данных он использовал полученное от российских кураторов устройство с вмонтированной камерой.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос касательно информирования его о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и избрание меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.