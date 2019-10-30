Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер отмечает, что люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, должны получить репарацию, и правительство должно взять на себя ответственность за это.

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер в среду во время Форума единства в Мариуполе.

При этом она отметила, что это не означает, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

По словам главы мониторинговой миссии, другим важным аспектом является криминальное правосудие. "По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает Богнер.

Касательно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

Также представительница ООН сообщила, что в организации приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране, поскольку это очень важный шаг к социальному единству. "Мы очень рады видеть, что правительство в этот момент говорит о том, чтобы ответить на потребности людей по всей Украине: как с этой, так и с другой стороны линии пересечения в Крыму и на Донбассе", - пояснила Богнер.