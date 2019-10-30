Политика

16:12 30.10.2019

Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН

2 мин читать
Пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации, заявляют в ООН

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер отмечает, что люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, должны получить репарацию, и правительство должно взять на себя ответственность за это.

"Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб", - сказала Богнер в среду во время Форума единства в Мариуполе.

При этом она отметила, что это не означает, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

По словам главы мониторинговой миссии, другим важным аспектом является криминальное правосудие. "По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование", - считает Богнер.

Касательно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

Также представительница ООН сообщила, что в организации приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране, поскольку это очень важный шаг к социальному единству. "Мы очень рады видеть, что правительство в этот момент говорит о том, чтобы ответить на потребности людей по всей Украине: как с этой, так и с другой стороны линии пересечения в Крыму и на Донбассе", - пояснила Богнер.

Теги: #репарации #ордло #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 30.10.2019
СБУ вывела из ОРДЛО ценного свидетеля преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине

СБУ вывела из ОРДЛО ценного свидетеля преступлений вооруженной агрессии РФ в Украине

12:51 30.10.2019
Боевики обстреляли два населенных пункта на Донбассе в среду за пределами участков разведения

Боевики обстреляли два населенных пункта на Донбассе в среду за пределами участков разведения

12:47 30.10.2019
Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

13:01 28.10.2019
Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

07:58 25.10.2019
Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

02:14 25.10.2019
Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

15:48 24.10.2019
Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

13:38 24.10.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

11:36 24.10.2019
ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

09:47 24.10.2019
На Донбассе погиб нацгвардеец

На Донбассе погиб нацгвардеец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина убеждена, что ПДЧ – технический, а не политический вопрос, и не будет вновь подавать заявку - Кулеба

НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

ПОСЛЕДНЕЕ

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ во время получения секретных данных

Нардеп Ярослав Дубневич не против снятия с него неприкосновенности и не собирается скрываться

НАТО запускает новую инициативу с целью скоординировать и совместить разные форматы работы с Украиной

Дания выдала согласие на строительство "Северного потока 2"

Сенцов заявил, что готов честно и открыто поддерживать или критиковать Зеленского и руководство Украины в зависимости от результатов их политики

Украина убеждена, что ПДЧ – технический, а не политический вопрос, и не будет вновь подавать заявку - Кулеба

НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала

Тимошенко и Бойко поддержали протестующих против рынка земли

Зеленский заявляет о приоритетности информационной и гуманитарной политики в отношении Донбасса и Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА