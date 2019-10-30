НАТО запускает новую инициативу с целью скоординировать и совместить разные форматы работы с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени его адаптируем и корректируем формат нашего сотрудничества... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которые являются важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду.

Генсекретарь НАТО напомнил о решении Альянса, принятом весной, о предоставлении Украине дополнительной помощи, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом.

По словам Столтенберга, украинское руководство также рассматривает возможность участия в тренировочной миссии НАТО в Ираке.