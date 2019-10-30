Политика

14:11 30.10.2019

НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

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НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду.

Генсек подчеркнул, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.

Теги: #оос #золотое #разведение #нато #рф #столтенберг
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