Политика

13:58 30.10.2019

Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала

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Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала

Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала, считает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Бородянский также указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для разных видов медиа.

Министр убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать "фейк" от "не фейка", отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как "глубинные фейки", - отметил он.

Бородянский анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".

"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа, не только юридически, но и финансово", - добавил он.

Теги: #сми #рф #бородянский
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