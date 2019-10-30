Боевики обстреляли два населенных пункта на Донбассе в среду за пределами участков разведения

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что боевики в среду дважды нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрелы вблизи пгт Зайцево Донецкой области и с.Крымское Луганской области.

"Сегодня оккупационные войска осуществили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное и Крымское, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм (6 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Украинская сторона СЦКК призвала представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований.

При этом под обстрелы не попали участки разведения сил и средств у г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области

В Министерстве обороны Украины подтверждают информацию о двух минометных обстрелах Зайцево и Крымского c начала текущих суток и сообщают об отсутствии пострадавших.

"По имеющейся информации, в результате вражеского огня потерь среди наших героев от начала текущих суток нет", - говорится в сводке.

При этом, по данным оборонного ведомства, Объединенные силы открывали ответный огонь. "Защитники Украины адекватным ответным огнем и неукоснительно соблюдая Минские соглашения каждый раз заставляли оккупантов прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.