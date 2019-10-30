Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине необходимо выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма, потому что есть очень разные точки зрения по этому вопросу.

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал он в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Зеленский отметил, что вряд ли удастся пойти к решению, которое удовлетворит всех, но нужно искать варианты, которые поддержит абсолютно большинство.

"Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия", - указал он.