Политика

11:16 30.10.2019

Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

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Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в Украине необходимо выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма, потому что есть очень разные точки зрения по этому вопросу.

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма", - сказал он в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Зеленский отметил, что вряд ли удастся пойти к решению, которое удовлетворит всех, но нужно искать варианты, которые поддержит абсолютно большинство.

"Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия", - указал он.

Теги: #крым #зеленский #реинтеграция #донбасс
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