Политика

11:06 30.10.2019

Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

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Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма", - сказал он в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

Президент отметил, что данная стратегия должна включать четыре обязательных составляющих, одна из которых – прозрачность и публичность.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.

Второй составляющей будущей стратегии, по мнению президента, должна стать системная информационная политика со стороны государства, "но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиаграмотность людей".

Зеленский добавил, что третей составляющей является реализм. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.

Зеленский подчеркнул, что подход по реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенный и прагматичный.

"Четвертая составляющая – это имплементация. Способность государства воплощать стратегии в жизнь", - заключил он.

Теги: #крым #зеленский #реинтеграция #донбасс
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