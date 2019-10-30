Политика

10:57 30.10.2019

Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

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Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

Украина сохранит сильные позиции как государство в случае сохранения санкций в отношении РФ, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я неоднократно говорил, что завершить войну и вернуть все украинские территории мы сможем единственным путем – это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях и для этого у Украины должна быть сильная позиция, и она возможна только в случае сохранения санкций", - сказал Зеленский

Именно поэтому, по словам президента, крайне важным является минский процесс и встреча в "нормандском формате". "Она (нормандская встреча – ИФ) должна состояться. Мы должны решать все вопросы не в телефонном разговоре, а глядя в глаза друг другу, чтобы прекратить войну и вернуть украинские территории", - добавил Зеленский.

Теги: #рф #зеленский #оос
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