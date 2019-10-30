Политика

10:06 30.10.2019

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

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Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Подполковник армии США Александр Виндман заявил в конгрессе, что в стенограмме разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, не хватает нескольких важных фраз, сообщает в среду газета The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Так, среди заявлений, не попавших в стенограмму, были слова Трампа о том, что ему известно о существовании аудиозаписей, на которых бывший вице-президент США Джо Байден обсуждает коррупцию в Украине. Кроме того, в стенограмму, не вошли упоминания Владимиром Зеленским компании Burisma Holdings, в которой работал сын Байдена Хантер.

Виндман занимает должность директора департамента Европы Совета национальной безопасности США и считается главным экспертом по Украине в Белом доме.

Виндман сообщил, что он пытался внести изменения в стенограмму, которую в итоге опубликовал Белый дом, добавив туда опущенные заявления Зеленского и Трампа, но не преуспел в этом. Он не указал причину, по которой эти фразы не были внесены в опубликованную стенограмму.

Заявления по поводу стенограммы Виндман сделал на закрытых слушаниях в Конгрессе США о попытках Белого дома оказать давление на власти Украины.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #зеленский #стенограмма #сша #белый_дом #украина #трамп
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