Политика

09:46 30.10.2019

Под Радой протестуют против создания рынка земли

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Под Радой протестуют против создания рынка земли

Всеукраинский аграрный совет в среду проводит акцию протеста у стен парламента с требованием недопустить включения в повестку дня законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель",

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен людей на площади Конституции требуют от парламента и президента не допустить включения в повестку дня Рады и голосования депутатами законопроекта, предусматривающего создание рынка земли в Украине.

После завершения протеста под зданием парламента, участники акции направятся к Офису президента, чтобы потребовать от главы государства вмешательства в ситуацию.

Протестующие считают, что создание рынка земли приведёт к скупке сельскохозяйственных земель олигархами и крупными землевладельцами, а само существование государства поставлено под угрозу.

Это тпервая из трёх акций против рынка земли, которые запланированы у здания парламента. Свои протесты также проведёт Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение "Свобода".

Теги: #верховная_рада #рынок_земли
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