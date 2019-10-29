Политика

20:35 29.10.2019

Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших населенных пунктов в Украине

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Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в развитие небольших населенных пунктов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призывает международных партнеров к инвестированию в развитие небольших населенных пунктов в стране и подчеркивает, что начало такого процесса – в Мариуполе.

"Наша идея - начать развитие с Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским", - сказал глава государства на встрече с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер, руководителем регионального представительства этой корпорации в Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром и директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщила пресс-служба президента.

Он выразил благодарность Всемирному банку и Международной финансовой корпорации за помощь с выполнением реформ. "Вы видели, сколько законопроектов уже проголосованы. Теперь начинаем имплементацию", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Международную финансовую корпорацию за реализацию транспортного проекта в Мариуполе, выразив надежду, что подобные проекты появятся в других городах Украины.

Президент заверил, что готов защитить инвестиции, и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. "В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #инвесторы
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