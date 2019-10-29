Политика

16:53 29.10.2019

Порошенко сам не подал заявку на ПДЧ, потом подписал несогласованный с НАТО указ, теперь активно раскручивает эту тему - Кулеба

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Порошенко сам не подал заявку на ПДЧ, потом подписал несогласованный с НАТО указ, теперь активно раскручивает эту тему - Кулеба

 Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба констатирует, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко за свою каденцию сам не подал заявку на ПДЧ, накануне ухода с поста подписал несогласованный с НАТО указ, а теперь эту тему активно раскручивает.

"Петр Алексеевич Порошенко накануне завершения своего пребывания на посту президента подписал указ, в котором по сути обязал уже новую власть подавать на ПДЧ. Эта инициатива не была согласована с НАТО и сама предыдущая украинская администрация также за пять лет не подала заявку на ПДЧ. Это была заложена такая "мина замедленного действия" уже под новую власть, и теперь эта тема активно раскручивается", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Мариуполе в кулуарах Первого инвестиционного форума.

Кулеба считает, что заявления о необходимости подачи заявки о ПДЧ являются манипуляцией общественным мнением, потому что заявка на ПДЧ, поданная в 2008 году, остается в силе.

"Североатлантический альянс готов к углублению взаимодействия с Украиной. Правительство Украины готово к активному продолжению евроатлантической интеграции и сейчас накручивать людей аргументами о том, что эта власть там отказывается от интеграции в НАТО, - это такая политическая игра, я уважаю право оппозиции ее вести", - пояснил вице-премьер.

Кулеба также указал, что в настоящее время нет никаких условий для подачи заявки на ПДЧ и они не были созданы, в первую очередь, предыдущей властью.

"Первое - не решен вопрос с Венгрией. Второе - в декабре будет не саммит НАТО, это ещё одна манипуляция, это будет встреча лидеров НАТО, и там не предусмотрен никакой формат для взаимодействия с партнерами. Поэтому куда подавать ПДЧ, даже теоретически?" - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО является "абсолютным и неизменным приоритетом".

Теги: #кулеба #порошенко #нато
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