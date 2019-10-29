Политика

16:07 29.10.2019

Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

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Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

Более трети киевлян в возрасте от 18 лет позитивно оценивают деятельность Виталия Кличко на посту мэра столицы, тогда как негативную оценку дают менее трети респондентов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"34,4% респондентов "хорошо" оценивают деятельность В.Кличко на посту мэра Киева, "плохо" оценивают его деятельность - 30,9%. Еще 34,5% оценивают его деятельность "ни хорошо, ни плохо", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте КМИС во вторник.

Помимо этого, 47,2% опрошенных киевлян считают, что в Украине дела идут в правильном направлении, 40,1% - что в неправильном направлении. Еще 12,7% респондентов не смогли или отказались отвечать на вопросы;

"На аналогичный вопрос относительно дел в Киеве 44,6% респондентов ответили, что дела в городе в целом идут в правильном направлении, 44,5% - что в неправильном направлении. Еще 6,1% респондентов не смогли или отказались отвечать на вопросы", - говорится в релизе.

КМИС провел опрос общественного мнения жителей г.Киев с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 803 респондентов, проживающих в г.Киев, при 2-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Теги: #киев #кличко #кмис_опрос
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