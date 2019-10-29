Политика

15:25 29.10.2019

Кличко существенно опережает возможных конкурентов на пост мэра Киева – опрос

2 мин читать
Кличко существенно опережает возможных конкурентов на пост мэра Киева – опрос

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то из всех жителей города в возрасте от 18 лет более трети отдали бы свои голоса за действующего городского голову Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине октября), то получим: 36,6% проголосовали бы за Виталия Кличко, 18% - за Александра Ткаченко, 12,6% - за Андрея Пальчевского, 8,6% - за Александра Попова, 8,1% - за Николая Томенко, 5,7% - за Борислава Березу, 4,7% - за Ильенко Андрея, 3,2% - за Владимира Бондаренко, 1,2% - за Сергея Гусовского, других кандидатов - всего 1,5%", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте КМИС во вторник.

КМИС провел опрос общественного мнения жителей г.Киев с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 803 респондентов, проживающих в г.Киев, при 2-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

Теги: #киев #мэр #кмис #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 29.10.2019
Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

12:39 29.10.2019
В Киеве проходит внеочередной съезд судей

В Киеве проходит внеочередной съезд судей

08:40 29.10.2019
Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

Противостояние сторонников власти и оппозиции продолжается в Боливии уже вторую неделю

08:14 29.10.2019
В одной из районных больниц Киева произошел пожар

В одной из районных больниц Киева произошел пожар

01:44 29.10.2019
Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах

20:15 28.10.2019
В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

17:09 28.10.2019
Новый закон о столице будет принят до конца года, считают в "Слуге народа"

Новый закон о столице будет принят до конца года, считают в "Слуге народа"

11:07 28.10.2019
В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

10:07 28.10.2019
Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

Британский парламент проголосует по предложению о досрочных выборах

09:53 28.10.2019
"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь из обновленных вагонов, сделав маршрут ежедневным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" инициировал создание спецкомиссии для возвращения оккупированных территорий

Ткаченко выступает за определение в законопроекте об аудиовизуальных услугах понятия "язык вражды"

В "Слуге народа" говорят, что их коллега специально усугублял накал в СМИ вокруг скандала с коррупцией в финансовом комитете

"Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения уголовных производств о возможной коррупции депутатов

Порошенко вновь заявил о необходимости обращения к НАТО с заявлением по ПДЧ

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

Рада намерена дать статус УБД добровольцам

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА