Политика

14:58 29.10.2019

"Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения уголовных производств о возможной коррупции депутатов

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"Слуга народа" наймет одного адвоката для сопровождения уголовных производств о возможной коррупции депутатов

 Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила наймет адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами.

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают с следственными органами", - сказал Арахамия на брифинге в Киеве.

Он отметил, что почти на сто процентов уверен, что его коллеги по фракции не совершали никаких коррупционных преступлений, однако добавил, что следствие должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с произошедшим.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").

Теги: #адвокат #рада #слуга_народа #арахамия
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