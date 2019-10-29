Политика

13:25 29.10.2019

Порошенко вновь заявил о необходимости обращения к НАТО с заявлением по ПДЧ

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Порошенко вновь заявил о необходимости обращения к НАТО с заявлением по ПДЧ

 Украинская власть и оппозиция должны продемонстрировать единую позицию в вопросе важности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), сказал пятый президент Украины, член фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Очень важно сейчас подать сигнал нашим партнерам - новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это является консолидированной позицией - президента, правительства и Верховной Рады Украины. Власти и оппозиции. И главное - общества, украинского народа, - подчеркнул Порошенко на заседании Верховной Рады во вторник.

Он отметил, что это ключевой месседж заявления, которое просит принять парламент фракция "Европейская солидарность".

По его словам, предлагается уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом подписать обращение к Североатлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ.

Порошенко отметил, что даже теперь, после безвиза с ЕС, после Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, после Томоса об автоукфалии Православной церкви Украины, многие говорят: "Все равно нам не дадут Плана действий по членству в НАТО".

"Да, не дадут. Если мы сами не поставим этот вопрос на повестку дня. Кто хочет решить вопрос, находит способы. Кто - нет, находит оправдание", - подчеркнул пятый президент Украины.

Теги: #порошенко #пдч #нато
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