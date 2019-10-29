Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

Обращение обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".подписали уже 30 народных депутатов Украины, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа").

"Более 30 депутатов уже подписали. Это члены БЮТ (фракция "Батькивщина" - ИФ), "Голоса" и "Слуги народа", - сказал Яременко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Верховной Рады во вторник в Киеве.

По его словам, другие фракции и группы не обращались к нему с желанием подписать данный документ.

"Я делал публичное объявление касательно письма, персонально никому не предлагал - у меня не такие отношения с коллегами", - отметил он.

Как сообщалось, 25 октября Яременко заявил, что подготовил проект письма к 40 членам Конгресса США, которые обратились к Госсекретарю Майку Помпео с требованием объяснить, почему ООСН Нацгвадии "Азов" не внесён в список террористических организаций.

Он пояснил, что народные депутаты не могут оставить без реагирования "попытки публичного очернительства одного из наиболее заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Текст письма открыт для подписи для всех депутатов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады. "Подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября 2019 года", - написал Яременко.