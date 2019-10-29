Рада намерена дать статус УБД добровольцам

Верховная Рада намерена признать добровольцев участниками боевых действий (УБД).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в первом чтении проголосовали 323 народных депутата.

Согласно предложенным изменениям, участниками боевых действий признаются лица, которые в период до вступления в силу закона от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях" были в составе добровольческих формирований, которые создавались или самоорганизовывались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения не менее чем 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней нахождения в районах ее проведения во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами, созданными в соответствии с законами Украины.