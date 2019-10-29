Политика

12:37 29.10.2019

Рада намерена дать статус УБД добровольцам

1 мин читать
Рада намерена дать статус УБД добровольцам

Верховная Рада намерена признать добровольцев участниками боевых действий (УБД).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" в первом чтении проголосовали 323 народных депутата.

Согласно предложенным изменениям, участниками боевых действий признаются лица, которые в период до вступления в силу закона от 18 января 2018 года № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях" были в составе добровольческих формирований, которые создавались или самоорганизовывались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения не менее чем 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней нахождения в районах ее проведения во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими военными формированиями и правоохранительными органами, созданными в соответствии с законами Украины.

Теги: #добровольцы #рада #убд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:43 29.10.2019
Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

Обращение к Конгрессу США относительно полка "Азов" уже подписали 30 нардепов - Яременко

08:01 29.10.2019
В Раде намерены упростить операции с металлоломом для наращивания объемов заготовки сырья

В Раде намерены упростить операции с металлоломом для наращивания объемов заготовки сырья

21:19 28.10.2019
В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

В среду Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении

21:09 28.10.2019
В Офисе президента обсудили законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

В Офисе президента обсудили законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

12:52 28.10.2019
Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

21:04 27.10.2019
Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции

20:05 27.10.2019
Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

Разумков надеется, что информация о возможном заинтересованном голосовании в финансовом комитете не подтвердится

14:35 22.10.2019
Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

14:14 22.10.2019
Герус прогнозирует регистрацию законопроекта об НКРЭКУ и назначение новых членов регулятора до ноября

Герус прогнозирует регистрацию законопроекта об НКРЭКУ и назначение новых членов регулятора до ноября

12:15 22.10.2019
Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко вновь заявил о необходимости обращения к НАТО с заявлением по ПДЧ

Аваков: Вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с Россией

Зеленский подписал закон о материальной ответственности военных

Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

Зеленский готов к встрече с Путиным – глава МИД Украины

Богдан: пока что нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Богдан о намерении Джулиани встретиться с Зеленским: было принято решение не встречаться с лицами, которые не имеют официальный статус

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

"Батькивщина" намерена требовать в КС отмены законов о продаже стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА