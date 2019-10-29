Политика

12:22 29.10.2019

Представители властей Украины по собственной инициативе не намерены свидетельствовать в Конгрессе США в деле об импичменте Трампа – Пристайко

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представители украинской власти не намерены по собственной инициативе давать свидетельские показания в Конгрессе Соединенных Штатов Америки в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Мне было известно. Все каналы, которые нужны, постоянно используются – официальные и неофициальные. Есть каналы, которые отделяются от официальных, но это не значит, что происходит и не координируют деятельность", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник.

Пристайко заверил, что коммуникация с американской стороной происходит в штатном режиме.

Комментируя возможность дачи свидетельских показаний украинскими политиками в деле об импичменте президента США, Пристайко отметил: "Мы могли бы рассказать, если нас просят. Мы не имеем к этому отношения. Пусть они сами разберутся – мы не будем туда ездить, не будем комментировать".

Теги: #пристайко #трамп #импичмент #мид
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