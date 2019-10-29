Богдан: пока что нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что Украина ничего не потеряла в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября.

"Мы можем говорить, опять же, до бесконечности. Но есть результат, и этот результат поддерживает львиная доля граждан Украины. А что мы потеряли? Я считаю, что пока нет связи между "формулой Штайнмайера" и ее реализацией с обменом пленными. Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся", - заявил Богдан в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник утром.

Он подчеркнул, что Украина ничего не потеряла, а только показали адекватность руководства страны.

"И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить", - сказал Богдан.

Кроме того, руководитель Офиса президента заверил, что реализация "формулы Штайнмайера" – путь к миру.

"С "формулой Штайнмайера" есть движение к миру - мы демонстрируем его публично: и для Украины, и для внешнего мира. И противоположной стороне, России, нужно как-то отвечать, потому что позиция "я ничего не слышу, я ничего не вижу" не воспринимается средой даже внутри России. И вообще надо понимать, что наши активные действия, наша миролюбивая позиция рассчитана не только на международную среду. Она рассчитана на граждан России", - подчеркнул он.