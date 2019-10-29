Политика

10:56 29.10.2019

Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

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Зеленский рекомендовал Богдану не присутствовать на его встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не хотел, чтобы руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан присутствовал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - сказал Богдан, отвечая на вопрос, почему его не было на встрече с Трампом, в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

В то же время он предполагает, что возможно это связано с негативным отношением к Богдану во время назначения его на должность руководителя Офиса президента.

Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября осуществляет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке Зеленский провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Трампом.

Теги: #зеленский #трамп #богдан
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