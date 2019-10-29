Политика

10:16 29.10.2019

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

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Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком.

"Я – да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

На вопрос как давно он общался со своим бывшим клиентом, бизнесменом Игорем Коломойским, Богдан ответил, что с ним "иногда общается".

При этом глава Офиса президента отметил, что у него с Коломойским "разные взгляды на события, которые происходят в парламенте, например". "Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", - подчеркнул Богдан.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Судья Хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка,

Стороны ведут множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, 14 октября в споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.

Теги: #офис_президента #приватбанк #богдан #коломойский
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