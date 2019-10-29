Политика

10:02 29.10.2019

"Батькивщина" намерена требовать в КС отмены законов о продаже стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли

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"Батькивщина" намерена требовать в КС отмены законов о продаже стратегических предприятий и сельскохозяйственной земли

Приватизация газотранспортной системы, распродажа сельскохозяйственной земли и стратегических объектов противоречат Конституции Украины и подрывают национальную безопасность страны, поэтому "Батькивщина" направит в Конституционный суд представление, которое позволит отменить законы о хищении национального достояния, заявила лидер одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко.

"Это не приватизация. Это, по сути, без денег забрали нашу прибыль, нашу ГТС, наше влияние на энергетическом поле европейского континента. Мы против этого", - заявила политик в эфире телеканала ICTV и заметила, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении закон, по которому 49% ГТС отдается иностранным компаниям, сообщает во вторник утром пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко сообщила, что возглавляемая ею политсила подготовила ряд поправок к законопроекту, которые позволят изменить его содержание, и надеется на поддержку парламентом новой редакции документа.

Еще одной угрозой для страны лидер партии назвала законопроект о продаже сельскохозяйственной земли. По ее словам, накануне аграрный комитет рекомендовал парламенту принять закон, по которому 72% территории Украины фактически уйдет с молотка, при этом ее владельцами смогут стать иностранцы, а в одни руки будут продавать до 210 тыс. гектаров земли.

"Надо вырастить собственных фермеров, малых и средних сельхозпроизводителей. Они должны не торговать сырьем, а перерабатывать ее и предлагать потребителю готовую продукцию. Это может дать миллионы рабочих мест. У нас 28 тыс. фермерских хозяйств налоги платят, а в Польше - 1,5 млн", - напомнила лидер "Батькивщины".

Особенно опасным назвала Тимошенко уже подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об отмене перечня объектов стратегической собственности, запрещенных к приватизации, в котором, в частности, предлагается продать 124 предприятия "Укроборонпрома", "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", Укрпочту, Укрзализныцю, все научно-исследовательские комплексы страны и тому подобное.

При этом политик обратилась к президенту и правительству с требованием или отменить этот закон, или же рассмотреть уже подготовленный "Батькивщиной" законопроект об утверждении нового перечня запрещенных к приватизации объектов, имеющих стратегическое значение для государства.

"В то же время партия будет обращаться в Конституционный суд с требованием признать законы, которые лишают Украину национального достояния, неконституционными и такими, которые должны быть отменены", - говорится в сообщении.

Теги: #приватизация #тимошенко #батькивщина
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