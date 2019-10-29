Политика

06:45 29.10.2019

Эксперт Белого дома по Украине сообщит Конгрессу США, что заявлял начальству об опасениях после звонка Трампа Зеленскому

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Главный эксперт по Украине Совета нацбезопасности США Александр Виндман на слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США заявит, что был настолько обеспокоен июльским телефонным звонком президента Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что сообщил о своих опасениях вышестоящему начальнику, сообщает The New York Times.

"Я был обеспокоен этим звонком. Я не думал, что было бы правильно требовать, чтобы иностранное правительство вело расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен последствиями такой поддержки Украиной правительства США ", - цитирует издание вступительную речь Виндмана.

В своих показаниях он также планирует заявить, что не является информатором, первоначально сообщившим о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Однако он представит отчет, который подтверждает и конкретизирует ключевые элементы этой жалобы.

"Я передал определенные опасения среди чиновников нацбезопасности в соответствии с моим многолетним опытом и подготовкой, чувством долга и обязанностью действовать в рамках командной цепочки", - заявит он.

По его словам, он дважды передавал свои опасения Джону Эйзенбергу - главному юристу Совета национальной безопасности.

Первый раз 10 июля, когда состоялась встреча высокопоставленных чиновников США и Украины. И на ней постпред США при ЕС Гордон Сондланд поднял вопрос о расследованиях, которые он хотел бы провести на Украине.

Второй - после телефонного звонка Трампа Зеленскому 25 июля.

Виндман планирует дать показания перед тремя комитетами по разведке, иностранным делам, надзору и реформе Палаты представителей во вторник, вопреки указу Белого дома для чиновников не сотрудничать с расследованием в рамках процедуры импичмента.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #сша #зеленский #трамп #показания
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