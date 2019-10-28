Политика

23:51 28.10.2019

Новый график разведения сил на Донбассе обсудит Контактная группа по Украине в Минске

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Очередная встреча Контактной группы (КГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет во вторник в белорусской столице.

На предыдущем заседании - 15 октября - спецпредставитель ОБСЕ в КГ по Украине Мартин Сайдик сообщил, что на заседании в Минске, прошедшем в этот день, Киеву и самопровозглашенным республикам не удалось согласовать новый график разведения сил на Донбассе.

Представитель ОБСЕ выразил надежду, что сторонам конфликта удастся сделать это в будущем.

Золотое наряду с населенным пунктом Петровское в Донецкой области - два участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон на Донбассе. Это не удается сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера", в связи с чем застопорился мирный процесс.

Текст формулы КГ одобрила в Минске 1 октября.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

На встрече 1 октября Контактная группа договорилась об отводе вооружений на пилотных участках в Золотом и Петровском. На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано.

Оно должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

В Киеве объяснили неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что имплементация "формулы Штайнмайера" возможна только в новом законе об особом статусе Донбасса, который будет обсуждаться в Украине после 2019 года. По его словам, сначала должен быть прекращен огонь и произойти разведение сил на Донбассе, состояться обмен пленными, и все участники "нормандского формата" должны продемонстрировать готовность завершить войну.

Зеленский заявлял, что намерен продолжать искать пути завершения войны на Донбассе, но не любой ценой и в интересах своей страны.

Теги: #контактная_группа #белоруссия #украина #заседание
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