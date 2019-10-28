Украина и ЕК подчеркивают: новый контракт по транзиту российского газа через ГТС Украины должен быть долгосрочным и на значительный объем - МИД

Украинская сторона и представители Европейской комиссии по итогам очередной трехсторонней "газовой" встречи (Украина - ЕК - Россия) в Брюсселе в понедельник выступили с единой позицией относительно контракта по поставкам природного газа из России по украинским газопроводам (транзиту) с 1 января 2020г, заявляют в МИД Украины.

"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020г будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - сообщили в МИД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском Союзе.

"Благодарим Еврокомиссию за настойчивость и надеемся на конструктивный подход российской стороны во время следующего раунда переговоров. Со своей стороны, Нафтогаз готов к интенсификации дискуссии в трехстороннем формате на всех уровнях для скорейшего достижения результата", - подчеркнули в МИД.