Новый закон о столице будет принят до конца года, считают в "Слуге народа"

Новый закон "О городе Киев – столице Украины" (законопроект №2143-3) будет принят до конца этого года, считает глава подкомитета по вопросам местного самоуправления и органов самоорганизации населения комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Дмитрий Гурин (фракция "Слуга народа").

"Я думаю, что это будет в этом году", - сказал Гурин журналистам в Киеве в понедельник, после заседания рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта.

Он отметил, что в данный законопроект ко второму чтению предложено более тысячи поправок.

"Мы понимаем, что подгруппы будут работать столько, сколько необходимо… я думаю, что это несколько недель. И потом у нас еще подкомитет, на котором будет приниматься решение, и комитет, на котором мы будем принимать окончательное решение по редакции ко второму чтению", - сказал депутат.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта №2143-3 ко второму чтению было принято решение создать несколько подгрупп, которые будут работать над текстом законопроекта ко второму чтению.