Политика

16:37 28.10.2019

ЦИК пересчитывает голоса в округе №198

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ЦИК пересчитывает голоса в округе №198

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) повторно считает голоса избирателей 21-го избирательного участка на одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области (центр - г.Смела), выполняя судебное решение.

"Комиссия осуществляет повторный подсчёт голосов избирателей на 21-м избирательном участке одномандатном избирательном округе №198 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Фейсбуке.

Как отмечается в сообщении, в списки избирателей на этих участках было внесено около 12 тысяч человек.

Как отметил глава комиссии Олег Диденко, повторный подсчёт голосов проводится во исполнение решений судов.

По состоянию на 13.30 понедельника были подсчитаны голоса на 7 избирательных участках.

Теги: #голоса #пересчет #цик
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