Политика

16:51 28.10.2019

Новый глава Киевской ОГА является профессионалом топ-менеджером - первый замглавы ОП

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Новый глава Киевской ОГА является профессионалом топ-менеджером - первый замглавы ОП

Решение о назначении Алексея Чернышева главой Киевской областной государственной администрации было принято, исходя из потребностей развития региона, отмечает первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"Мы взяли курс на то, чтобы для служения государству и людям использовались инструменты профессиональных топ-менеджеров с украинским и международным опытом, и такие люди были привлечены к позитивным изменениям", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на этот пост Алексея Чернышева.

Теги: #опу #трофимов #киевская_ога #чернышев
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