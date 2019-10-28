Политика

16:17 28.10.2019

"Слуга народа" предлагает нардепам подписать обращение к американским конгрессменам относительно полка "Азов"

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"Слуга народа" предлагает нардепам подписать обращение к американским конгрессменам относительно полка "Азов"

Во фракции "Слуга народа" инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения "Азов".

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно "батальона Азов", - говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады и имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В тексте указано официальное название "батальона Азов": отдельный отряд специального назначения "Азов" – воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения "Азов" американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", - подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

"Попытки назвать одно из официальных … подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или "overseas violent white supremacist extremist group", ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", - подчеркивается в проекте обращения, предложенном фракцией "Слуга народа".

Ранее в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему "некоторые экстремистские формирования", в том числе отряд "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).

В ответ на это министр иностранных дел Украины Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, и заявил, что это "спланированная гибридная попытка спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире".

Теги: #азов #сша #слуга_народа
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