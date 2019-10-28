Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о подозрении в недекларировании имущества на более 544 тыс. грн, сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Следствие установило, что экс-член НАПК не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об автомобиле, находившемся в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, чего чиновница не сделала", - указано в сообщении.

При этом в НАБУ не называют имени чиновницы, которой выдвинули подозрение, уточнив лишь, что расследование указанных фактов детективы Бюро начали в октябре 2017 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах.