Политика

15:05 28.10.2019

Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

1 мин читать
Экс-главе НАПК Корчак выдвинуто подозрение в недекларировании автомобиля

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о подозрении в недекларировании имущества на более 544 тыс. грн, сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Следствие установило, что экс-член НАПК не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об автомобиле, находившемся в ее постоянном пользовании. Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, чего чиновница не сделала", - указано в сообщении.

При этом в НАБУ не называют имени чиновницы, которой выдвинули подозрение, уточнив лишь, что расследование указанных фактов детективы Бюро начали в октябре 2017 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах.

Теги: #корчак #напк #декларация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 24.10.2019
НАПК сообщает о декларировании недостоверных сведений гендиректором аэропорта "Борисполь" и председателем Полтавского облсовета

НАПК сообщает о декларировании недостоверных сведений гендиректором аэропорта "Борисполь" и председателем Полтавского облсовета

10:23 23.10.2019
НАПК направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Комкова

НАПК направило в суд админпротокол в отношении члена Высшего совета правосудия Комкова

10:42 22.10.2019
Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

Дело о злоупотреблении властью служебными лицами НАПК и АП в 2017 году направлено в НАБУ – Генпрокуратура

13:27 21.10.2019
В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

В НАПК ратуют за изменение законодательства в части проверки партий

22:51 20.10.2019
Кабмин назначил временным и. о. председателя НАПК Наталью Новак

Кабмин назначил временным и. о. председателя НАПК Наталью Новак

13:47 16.10.2019
Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

Зеленский подписал закон, перезапускающий НАПК и делающий его неколлегиальным органом, а также сокращающий госфинансирование партий

11:52 16.10.2019
НАПК уличило первого замминистра культуры и начальника одного из отделов "Укрэнерго" в декларировании недостоверных данных

НАПК уличило первого замминистра культуры и начальника одного из отделов "Укрэнерго" в декларировании недостоверных данных

15:02 15.10.2019
НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступления экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8 млн грн

13:02 11.10.2019
Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

14:06 10.10.2019
Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации – вместо Бно-Айрияна этот пост занял Чернышев

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" предлагает Раде принять заявление о получении Украиной ПДЧ

Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации – вместо Бно-Айрияна этот пост занял Чернышев

Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США

Тестирование нардепов на полиграфе будет иметь политические последствия, отдельно будут работать антикоррупционные органы

Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Делегация Украины прибыла в Еврокомиссию на газовые переговоры

У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА