Политика

14:50 28.10.2019

Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации – вместо Бно-Айрияна этот пост занял Чернышев

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Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации – вместо Бно-Айрияна этот пост занял Чернышев

 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на этот пост Алексея Чернышева.

"Уволить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №776/2019 от 28 октября.

Указом от №777/2019 глава государства назначил на эту должность Алексея Михайловича Чернышева.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский вручил Чернышеву служебное удостоверение, пожелал ему успехов и выразил надежду, что Киевская область получит новый импульс для развития.

Новоназначенный глава Киевской ОГА поблагодарил президента за доверие и возможность работать в одной команде для достижения общей цели - сделать Украину инвестиционно привлекательной и богатой.

Как сообщалось, 20 октября Бно-Айриян, которого Зеленский назначил главой Киевской ОГА в июле, подал заявление об отставке.

Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Украинский бизнесмен, инвестор.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.

В 2014 году Чернышев основал Kyiv Vision Foundation – организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов.

Чернышев также занимал пост президента ГК "АВЭК" с 2005 года, а в дальнейшем – главы набсовета ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" с 2007 по 2012 год. Он является учредителем ООО "МСБ Финанс", входящей в концерн АВЭК, АО "Холдинговая Компания Синтез", ООО "Блум Девелопмент".

Теги: #кадры #зеленский #киевская_ога #чернышев
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