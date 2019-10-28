Политика

13:55 28.10.2019

Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США

2 мин читать
Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США

Задачей Украинского государства в настоящее время является всеми возможными способами не допустить признания Отдельного отряда особого назначения Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией в Соединенных штатах Америки, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг "Азов" признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине", - написал Климкин в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, вопрос непризнания "Азова" террористической организацией в США является вопросом государственной безопасности. Климкин считает, что эмоциональный разговор президента Владимира Зеленского и добровольца этого подразделения может быть использован для внутренней дестабилизации страны, особенно на фоне такой инициативы в Вашингтоне.

"Я не Руди Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка –ИФ) и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени совпало. Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом уже разберемся. Украина прежде всего!", - написал Климкин.

Ранее, в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему "некоторые экстремистские формирования", в том числе ООСН "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).

В ответ на это министр иностранных дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, и заявил, что это "спланированная гибридная попытка спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

"В письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить какую-либо необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение к правоохранительным органам Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов", - написал Яременко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 25 октября.

Теги: #азов #сша #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:23 28.10.2019
Украине нужно было держаться подальше от неофициального окружения Трампа, считает Ермак

Украине нужно было держаться подальше от неофициального окружения Трампа, считает Ермак

10:59 28.10.2019
Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

Украина и США обсудят отмену пошлины на поставки металлопродукции в США в рамках Торгово-инвестиционного совета 1 ноября

10:35 28.10.2019
Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США

Украина с 30 октября вернется в Генерализированную систему преференций США

17:04 27.10.2019
Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу - газета

16:37 27.10.2019
США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

США уверены, что аль-Багдади мертв, проведен тест ДНК - Трамп

14:42 27.10.2019
В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

В Анкаре и Багдаде заявляют об обмене информацией с США перед операцией против террористов в Идлибе

14:40 27.10.2019
Курдские ополченцы сообщают об успешной совместной боевой операции с США

Курдские ополченцы сообщают об успешной совместной боевой операции с США

10:23 27.10.2019
Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

Американские судмедэксперты проверяют данные о гибели лидера ИГ

10:11 26.10.2019
Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

09:57 26.10.2019
США приостанавливают перелеты в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны

США приостанавливают перелеты в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

Зеленский сменил главу Луганской облгосадминистрации

Украинцам из диаспоры нужно разрешить получение двойного гражданства – вице-премьер Кулеба

Украина готова к диалогу в ПАСЕ, но не к компромиссам по территориальной целостности – Разумков

Верховный суд просит Зеленского ветировать закон о деятельности органов судейского самоуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Тестирование нардепов на полиграфе будет иметь политические последствия, отдельно будут работать антикоррупционные органы

Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Разумков надеется на принятие закона о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Делегация Украины прибыла в Еврокомиссию на газовые переговоры

У Зеленского анонсировали подготовку к IPO крупной госкомпании

Высказываниями нардепа от "Евросолидарности" в адрес Зеленского должны заняться правоохранители, считают в "Слуге народа"

В ЕС согласились перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года

Профильный комитет Рады поддержал поправку по освобождению от штрафов ФЛП-упрощенцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА