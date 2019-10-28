Политика

13:41 28.10.2019

Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

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Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

Съезд партии "Слуга народа" состоится в конце первой декады ноября 2019 года, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если я не ошибаюсь, или 9-го или 10 ноября это будет. Перечень вопросов будет ещё формироваться, в том числе вопрос о замене главы партии", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что на съезде, в частности, будет приниматься решение о выборах в объединенных территориальных громадах.

Как сообщалось, вредседатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

Теги: #разумков #съезд #слуга_народа
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