Съезд "Слуги народа" пройдет на следующей неделе

Съезд партии "Слуга народа" состоится в конце первой декады ноября 2019 года, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если я не ошибаюсь, или 9-го или 10 ноября это будет. Перечень вопросов будет ещё формироваться, в том числе вопрос о замене главы партии", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что на съезде, в частности, будет приниматься решение о выборах в объединенных территориальных громадах.

Как сообщалось, вредседатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.