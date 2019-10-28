Политика

13:28 28.10.2019

Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

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Зеленский в НАБУ: Сегодня есть запрос на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы коррупционеры получили заслуженные наказания, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.

Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.

"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить – ИФ)", - добавил президент.

Теги: #набу #зеленский #коррупция
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