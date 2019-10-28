Политика

13:01 28.10.2019

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

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Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

В Кремле следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, и если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил на востоке Украины, это создаст предпосылки для проведения "нормандского саммита", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", - отметил Песков.

"Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Теги: #рф #оос #песков #ордло
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